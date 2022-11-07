Dragon Ball Z: ¿Cuál fue el primer nombre de Goku en la historia?

La producción japonesa a la fecha conserva un enorme nivel de popularidad y se sigue hablando sobre muchas cuestiones referidas a su trama como a los mismos personajes. Dicho esto, es momento de hablar sobre cuál fue el primer nombre de Goku en Dragon Ball Z.

Son muchas las historias referidas a esta serie y lo mismo se explica a partir del enorme nivel de pertenencia y felicidad que han desarrollado muchos fans por esta realización. En particular podemos decir que sus protagonistas, tanto Goku como Gohan, llevaron a que la afición y gusto por esto sea mayor y desde ahí es justo hablar sobre esto que tanto repercute a la fecha.

¿Cuál fue el primer nombre de Goku en la historia de Dragon Ball Z?

Al comienzo de la historia, aparece como un joven artista marcial con cola de mono y fuerza sobrehumana, pero después se revela que es un extraterrestre de la raza ficticia Saiyajin que su nombre original es Kakarot, que en japonés se pronuncia Kakarotto.

Kakarot es una manera diferente que se le ocurrió a Akira Toriyama, creador de la serie, de escribir “carrot”, zanahoria en inglés. Mientras que Goku, en japonés se refiere a la cantidad de arroz necesaria para alimentar a una persona cada año.

Así como se sabe esto también estamos al tanto, dentro de lo que se ha podido saber, que al principio a Goku no se le hacía tan fácil el diferenciar los hombres de las mujeres y pensaba que, como estas no tenían una cola, tenían un “trasero extra” en la zona pectoral, es decir, Goku confundía los pechos con un par de nalgas a mayores. A esto podemos agregar que es el único personaje que resistió el Veneno o Agua de los Dioses, mencionándose que otras 14 personas habían consumido esta bebida antes que él, pero habían perecido todas en en intento. Quién hubiera dicho que alguien tan pequeño tenía semejante ventaja evolutiva en su interior.