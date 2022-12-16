Dragon Ball Z: ¿Quién está detrás de la construcción de los androides?

Decir que este es el ánime más reconocido del mundo y una de las series más populares de la historia es una realidad absoluta. Ahora bien, a la fecha sigue generando algunos interrogantes como puede ser el caso de quién está detrás de la construcción de los androídes del Dr Gero de Dragon Ball Z.

Antes de insertarnos en el tema vale poner un poco de contexto: la Patrulla Roja es una de las grandes organizaciones del mundo de Dragon Ball y está de regreso en la nueva película de la franquicia. Originalmente, este grupo malévolo apareció en el primer anime y bajo el liderazgo del Comandante Red, tenía el objetivo de reunir las Esferas del Dragón para conseguir el gobierno del mundo pero fue destruida por un Goku niño. Dado este pequeño escenario pasemos a lo que nos convoca.

¿Quién está detrás de la construcción de los androides del Dr Gero en Dragon Ball Z?

Aunque la Patrulla Roja fue destruida por Goku en Dragon Ball, la organización no desapareció. Resulta que Red tiene un hijo, que no es otro que Magenta, uno de los nuevos personajes presentados en la película. Él, huérfano y heredero del antiguo comandante, mantuvo la organización operando bajo las sombras y de hecho, encontró una nueva forma de hacer dinero con ella.

La Red Ribbon ahora opera bajo el nombre de Red Pharmaceuticals, que es sólo una fachada, y de la cual, Magenta es el presidente. Al inicio de la película, se ve a este sujeto reclutando al Doctor Hedo, nieto de Maki Gero, para su causa y es aquí cuando conocemos un poco más de la historia del creador de los androides. El Doctor Gero tuvo una familia con su esposa y dos hijos. Su esposa resultó ser la Androide 21 mientras que su hijo mayor, Gebo, fue el modelo del Androide 16. El padre de Hedo es su otro hijo, el cual murió cuando este nuevo científico era solo un niño.

Magenta también reveló que Gero logró escapar de la destrucción de la Patrulla Roja y que si pudo continuar sus trabajos con los Androides, fue porque él mismo los siguió financiando. Con su organización destruida, tiene sentido que el brillante y malvado científico haya necesitado de alguien con bolsillos llenos para financiar sus investigaciones y trabajos, así como para mantener sus laboratorios y equipo bastante sofisticado.

