¿México o IA? Esta es la foto surreal que Jennifer Lawrence buscó en Google y dejó en shock a Robert Pattinson

El pasado 6 de noviembre llegó a las salas de cines Die, My Love, la nueva cinta de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson que mezcla suspenso y comedia. Durante la gira de medios, la actriz de Los Juegos del Hambre fue cuestionada sobre su última búsqueda en Google. Su respuesta, como era de esperarse, dejó en shock a su compañero de reparto, pues Lawrence reveló que la última línea en su historial de búsqueda fue “Paris Hilton besando la panza de una mujer que no estaba embarazada”.

¿Lo curioso de todo? La fotografía fue tomada durante una visita de la socialité a México, por lo que las reacciones en redes no se hicieron esperar, especialmente de aquellos usuarios que aseguran que México es tan surreal que supera cualquier tipo de idea o imagen creada por la Inteligencia Artificial (IA). En cuanto al actor de ‘Twilight’, su reacción no fue otra más que quedar atónito ante la respuesta de su compañera.

¿Cuál es la historia detrás de la foto de Paris Hilton besando la panza de una mujer en México?

La fotografía corresponde a una visita de Paris Hilton a México en 2018. En aquel momento, la empresaria se arrodilló para besar la pancita de una mujer. La imagen se hizo viral en un abrir y cerrar de ojos, especialmente porque empezó a correr el rumor de que, en realidad, la mujer no estaba embarazada y solo se trataba de su pancita “normal”. No obstante, años después de aquel icónico meme, Hilton optó por revelar la verdad detrás de la imagen.

A través de una entrevista para Ventaneando, celebrada el pasado mes de mayo, la estrella rompió el silencio sobre aquella fotografía y desmintió todos los rumores que circulan en internet, en los que aseguran que la mujer no estaba embarazada. Según recuerda Paris, la mexicana le dijo que estaba esperando un bebé y fue ella quien le pidió que le besara la pancita, dado que estaba “muy honrada” por conocerla.

“Eso fue sólo un rumor, porque ella me dijo que sí estaba (embarazada)”, recordó Paris para las cámaras de Ventaneando. “Me dijo: ‘Voy a tener una bebé, ¿por favor besarías mi estómago?’ y después vi en TikTok que alguien estaba inventando chismes, pero la gente siempre inventa historias y yo la recuerdo muy bien. Ella me dijo: ‘Paris, sí voy a tener una bebé y me siento muy honrada de conocerte’, así que lo hice”, agregó.

Cómo olvidar que Paris Hilton besó la barriga de esta mujer pensando que estaba embarazada 🤰 pic.twitter.com/yi3fZL0230 — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) December 31, 2022

Cabe mencionar que esta icónica fotografía fue tomada en 2018, en Xochimilco, durante una iniciativa para entregar casas y víveres a los damnificados del terremoto de 2017, por lo que el gesto de Hilton no hace más que reflejar su empatía y humildad.

En cuanto al impacto mediático, aquel instante pasó a la posteridad como uno de los momentos más virales (y surreales) de la cultura popular mexicana.