¡Ven a la familia de Dua Lipa en “La Casita” de Bad Bunny! ¿Cantará con Benito HOY en el Estadio GNP?

Muchos rumores han salido respecto a los invitados que Bad Bunny tendrá en sus conciertos en México y es que con tantas colaboraciones que Benito ha hecho, es normal que su público quiera escuchar canciones que involucran a más artistas, sobre todo porque hay canciones que solamente cantará una vez.

Una de las artistas que suena para acompañar a Bad Bunny durante una de sus fechas en el Estadio GNP de la CDMX es la británica Dua Lipa, con quien los fans sueñan que interprete por primera vez la canción “UN DÍA (One Day)”, misma que lanzaron junto a J Balvin y Tainy en el 2021.

¿Dua Lipa estará en el concierto de Bad Bunny?

Aunque es solamente un rumor, un dato no menor que ha llamado la atención respecto a esta posible aparición es que la cantante inglesa sigue en México, donde día a día se le ha visto pasear por nuestra ciudad, lo que abre una gran posibilidad a que acompañe a Benito en alguna de sus presentaciones.

Otro dato que hay que tomar en cuenta y que podría confirmar esta aparición es que su papá y su hermana estuvieron en “La Casita” de Bad Bunny de este lunes 15, lo que nos da a entender que su equipo ha estado en contacto con gente cercana a la cantante británica, por lo que verles juntos es muy probable.

¿Con quién cantará Bad Bunny en sus conciertos en México?

Si bien, aún quedan 4 conciertos de “El Conejo Malo” en México, se espera que comparta escenario con artistas como Dua Lipa en “ONE DAY”, Natanael Cano en “Soy El Diablo Remix”, o alguna otra sorpresa que rompa con todo, pues incluso Benito ha traído artistas de otras partes del mundo como Feid, con quien cantó “PERRO NEGRO”.

Será este martes que Bad Bunny dé su 5to concierto de los 8 que pactó en el Estadio GNP, donde incluso ya hay sospechas sobre una posible presentación en el Zócalo, aunque por ahora es solo un rumor.

