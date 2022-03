Duna, CODA y Eugenio Derbez se roban la noche en los Oscar 2022.

Algunos apostaron todo a que la película que más brillaría en los Oscar 2022 sería El Poder del Perro, sobre todo porque era la cinta que había conseguido más nominaciones este año; sin embargo, lo que ocurrió esta noche de la gala de la entrega 94 de los premios de la Academia fue una verdadera sorpresa, pues Duna, CODA: Señales del Corazón y Eugenio Derbez se robaron la noche.

Así es, pues para empezar El Poder del Perro (The Power of the Dog) sólo se llevó una estatuilla dorada y fue de Jane Campion en la terna de Mejor Director.

De ahí en fuera, la película que más premios consiguió fue Duna (Dune), en las categorías Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Especiales, por mencionar algunas.

Y la verdadera cereza del pastel fue nada menos que CODA: Señales del Corazón, que ganó en tres categorías, pero se llevó a casa el premio más importante: Mejor Película.

Además de la pelea entre Chris Rock y Will Smith, quienes de verdad se robaron la noche fueron los mexicanos Carmen Salinas , que fue recordada en el In Memoriam; Ivel Hernández , por su trabajo en Duna en Efectos Visuales; y claro, Eugenio Derbez , por su participación en CODA: Señales del Corazón.

Y es que el director de CODA, cuando recibió el Oscar a Mejor Película, no olvidó a Eugenio Derbez y enfatizó que él fue quien los hizo reír durante las grabaciones; asimismo, el Mejor Actor de Reparto, Troy Kotsur, destacó la buena amistad que tiene con el mexicano.

Recordemos que el personaje de Eugenio Derbez es el de Bernardo Villalobos, un maestro de música en la película CODA, que ayuda a Ruby Rossi a seguir sus sueños, pues siempre ha ayudado a toda su familia que es sorda, pero nunca ha sacrificado lo que más quiere con tal de no dejarlos solos.

Aunque Carlos López Estrada y Guillermo del Toro no consiguieron nada, en redes sociales fue aplaudido su trabajo en ‘Raya y el Último Dragón’ y ‘El Callejón de las Almas Perdidas’ (Nightmare Alley).