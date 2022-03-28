Varias sorpresas han ocurrido en la gala de la entrega 94 de los premios Oscar 2022 y, sin duda, los aplausos se los ha llevado la película Duna (Dune), pues hasta el momento ha acaparado varias de las ternas en las que fue nominada, como en la de Mejores Efectos Especiales, donde la mexicana Ivel Hernández brilló como nunca.

Y es que Ivel Hernández rompió en llanto al enterarse que Duna se llevó la estatuilla dorada a casa en la terna donde ella trabajó muy duro, que fue Mejores Efectos Especiales.

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A través de una transmisión en vivo a través de su perfil, 'Ivelangas', en la plataforma Twitch, Ivel Hernández expresó toda su felicidad, pues desde México se sumó a esta celebración.

Sus seguidores comenzaron a llenarla de felicitaciones, resaltando su gran trabajo en esta cinta de Dennis Villeneuve, por lo que ella agradeció muy conmovida y con la voz entrecortada: "Los quiero mucho", mientras veía las imágenes de la transmisión en vivo de los Oscars 2022 desde la habitación de su casa.

La mexicana Ivel Hernández no consiguió invitación a los premios de la Academia, sin embargo, quienes recibieron el Oscar a Mejores Efectos Especiales agradecieron a todo el equipo de trabajo de esta película.

Recordemos que Ivel Hernández había avisado a través de sus perfiles de redes sociales que quienes quisieran acompañarla a ver los Oscar 2022, ella estaría lista desde su casa y si ganaba esa categoría, no le quedaría más que celebrar, pero si no conseguía el premio, lo único que haría era seguir trabajando.

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"Y, pues celebraremos si nos lo ganamos y, si no, ni modo, a seguir trabajando (...) básicamente yo hice las explosiones de las siguientes secuencias. Obviamente estas explosiones no son reales; lo que tienes que hacer tú como artista de efectos visuales, pues es hacer una explosión y ponerla en el lugar correcto para que se vea como que los personajes están en peligro", explicó Ivel que ahora ya puede presumir el primer premio Oscar en su carrera.

Ivel Hernández también ha destacado en otras cintas por su trabajo en efectos especiales, tales como: 'La liga de la Justicia', 'Rascacielos: Rescate en las alturas', 'Mentes Poderosas', 'Maléfica', 'Los Nuevos Mutantes', 'Ad Astra: Hacia las Estrellas', entre otras.

