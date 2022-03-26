En EXCLUSIVA Eugenio Derbez revela los secretos de los nominados al Oscar.

En exclusiva para Azteca 7, Eugenio Derbez reveló todos los detalles ocultos detrás de la Gala de los premios Oscar y también celebró los logros de CODA, una producción pequeña que ha conquistado grandes logros en la temporada de premios.

¡Poder latino! En exclusiva Sebastián Yatra comparte todo sobre su nominación en los premios Oscar 2022.

En entrevista con Ricardo Casares, el mexicano se dijo orgulloso de trabajar con una “gran familia” y habló de todos los retos que enfrentó la producción de CODA para hacer posible este multipremiado proyecto.

Mira la entrevista completa y entérate de los secretos que sólo los invitados a los Premios Oscar conocen y mira la entrevista con todos los detalles que compartió Eugenio Derbez sobre su carrera en Hollywood:

Al hablar sobre la fórmula del éxito en Hollywood, Eugenio Derbez afirmó que las oportunidades no se piden, se generan e invitó a todos los mexicanos a seguir soñando a lo grande.

“No dejen de soñar”, aconsejó el mexicano.

Reconoció que los mexicanos han conquistado Hollywood debido a su gran compromiso y dedicación.

“Es difícil pero una vez que logras entrar, te das cuenta que los latinos, esta fuerza de trabajo, esta hambre, estas ganas, los pocos mexicanos que hemos podido llegar, llegamos con un hambre, venimos con otra mentalidad”, aseguró Derbez.

Este domingo 27 de marzo celebra a lo grande los premios Oscar por Azteca 7 y descubre si Eugenio Derbez y todo el reparto de CODA logran conquistar la categoría de Mejor Película.