Oscar 2022: Carmen Salinas es reconocida en memorial.

Durante el memorial que reconoce a los actores y actrices que dejaron el mundo en el último año, nuestra querida Carmen Salinas fue reconocida durante la entrega de los Oscar.

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Luego de que dejara este mundo el pasado 9 de diciembre de 2021 tras complicaciones de salud luego de que se cayó en su cada mientras se bañaba, la eterna Aventurera recibió un caluroso tributo.

¿Por qué Carmen Salinas fue reconocida en los Oscar?

Además de su vasta trayectoria en la televisión, cine y teatro, Carmen Salinas Salinas recibió la afiliación al Sindicato de actores de Estados Unidos en 2021, lo cual tiene varios beneficios , entre ellos que sean tomados en cuenta para votar en los premios Oscar.

¿Qué otros fueron recordados en los Oscar?

Robert Downey Sr., Charlie Robinson, Robert Hogan, Gavin MacLeod, Kevin Clark, Charles Grodin, Norman Lloyd, Joseph Siravo, Kathryn Kates, James Michael Tyler, Douglas Trumbull y Betty White fueron los otros artistas reconocidos durante la gala.

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