Eduardo estalla contra sus excompañeros de ‘La Academia’

Algunos académicos se pusieron una noche a charlar sobre un excompañero que hacía cosas que no les parecían correctas. Los chicos siempre cuidaron de no mencionar nombres, pues solo se estaban desahogando y no querían quemarlo. Sin embargo, Eduardo no tardó en responder a través de sus redes sociales a sus excompañeros de ‘La Academia’.

