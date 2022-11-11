El Diablo Viste a la Moda: Anne Hathaway responde si habrá segunda parte.

El film que ha convocado a muchísimas personas desde su lanzamiento en 2006 siempre ha contado con muchos pedidos de que la historia continué. Y finalmente tenemos una opinión más concreta debido a que Anne Hathaway responde si habrá segunda parte de El Diablo Viste a la Moda.

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Esta película supuso un nuevo paso en la carrera de la actriz que antes había dado un gran paso en la fama al ser la estrella de Diario de Una Princesa con Julie Andrews.

Ahora bien, es evidente que interpretando a Andrea Sachs las cosas pasaron a ser un antes y un después para ella como para Emily Blunt, que hizo de Emily, como también de la misma Meryl Streep que se destacó mucho como Miranda Priestly en lo que es a la fecha uno de sus trabajos más populares, el mismo por el que obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actriz.

Han pasado 16 años y el film no deja de cautivar a distintas generaciones y por más que pasó mucho tiempo, la realidad es que sigue habiendo fans que quieren que la historia continúe. Y para disipar las dudas nada mejor que la palabra de una de sus protagonistas.

Anne Hathaway habla de una segunda parte de El Diablo Viste a la Moda.

La actriz fue concreta y concisa al responder sobre la posibilidad de que se tenga una segunda entrega de la cinta que conquistó a millones de fans.

No sé si pueda haberla… Simplemente creo que esa película estaba en una época diferente. Ahora, todo se ha vuelto tan digital y esa película se centró en el concepto de producir algo físico, y ahora es muy diferente

Es tentador pensar en que Andy y Emily necesitan llevarle el café a Miranda y ella está en algún lugar de Europa y luego, en el camino, recogen a Stanley Tucci (quien interpreta a Nigel) en Italia, que está en un restaurante. Es tentador, pero no creo que funcione… Podrían relanzarlo, conseguir gente nueva y hacerlo

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En definitiva, es más que probable que los intérpretes originales no vuelvan, pero por lo pronto es seguir disfrutando de esta película que subsiste al paso del tiempo con mucha calidad y con generaciones que no dejan de sentir pertenencia por esta realización que tanto bien les hizo a sus protagonistas.

