14 años sin el ícono Amy Winehouse: La voz que refrescó géneros como el R&B, soul y jazz que falleció a los 27 años de edad

Originaria de Londres, Amy Jade Winehouse fue una de las artistas más destacadas en la primera década de los 2000’s por sus letras tan crudas y directas y sus ritmos tan frescos y envolventes.

Es sabido que estuvo acercada a la música desde muy temprana edad gracias a su familia, pues sus tíos eran músicos profesionales, por lo que esta desde muy temprana edad quedó atrapada por la mezcla de géneros musicales como el R&B, soul, jazz e incluso ska.

Poseedora de un talento y carisma únicos, la británica Amy Winehouse se ganó la admiración del público internacional con canciones que la catapultaron a la fama como ‘Back To Black’, ‘You Know I’m No Good’ o ‘Rehab’.

Su manera de componer e interpretar sus canciones la hicieron destacar desde su primer álbum de estudio que llevó por nombre ‘Frank’ (2003), mismo que recibió dos nominaciones de los Brit Awards.

Tres años después de haberse colado en la mira internacional, “La Nueva Reina del Soul” lanzó su segundo disco ‘Back To Black’, mismo que la colocó como una de las mejores artistas del mundo, liderando listas de ventas y ganando cinco Grammys.

Una estrella fugaz y una miembro del club de los 27

Por increíble que parezca, Winehouse solamente publicó dos discos de estudio mientras tuvo vida, el éxito y la fama fueron cosas que no pudo manejar, en especial por el entorno que la rodeó durante sus últimos años.

Lamentablemente, su luz se apagó poco después de que lograra el estrellato y reconocimiento de la industria musical, lugar donde había logrado dar nuevos aires a géneros ciertamente olvidados como soul y el jazz.

A la edad de 27 años, luego de un notable declive a causa de los abusos del alcohol y las sustancias ilícitas, Amy partió de este mundo un 23 de julio de 2011, dejando un legado tan brillante como sus mejores momentos.