¿Por qué el 23 de julio se celebra el Día de One Direction? La razón detrás de esta fecha clave para los fans

Cada 23 de julio, desde hace algunos años, las redes sociales se llenan de nostalgia pura, pues las directioners reviven miles de recuerdos. Así se vive el Día Internacional de One Direction, una fecha que se ha convertido en tradición para los fans de una de las boybands más icónicas del pop británico. Pero… ¿sabes por qué se eligió este día? Pues la respuesta es un poco más sencilla de lo que imaginas, ya que tiene que ver con los orígenes del grupo que cambió el pop para siempre.

Día de One Direction: ¿Qué pasó un 23 de julio?

Resulta y resalta que todo ocurrió un 23 de julio de 2010 cuando, durante el programa The X Factor UK, Simon Cowell unió a cinco jóvenes solistas: Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson. Lo que comenzó como una curiosa decisión de último momento se convirtió en todo un fenómeno global llamado One Direction.

Así fue como ese día nació oficialmente la banda, y aunque no ganaron el concurso, había magia en esos chicos, que con su carisma y talento, lograron conquistar al mundo entero con éxitos como “What Makes You Beautiful”, “Story of My Life”, “Drag Me Down” entre muchos otros.

¿Cómo se celebra el Día de One Direction?

Cada año, los fans lo celebran de maneras diferentes, solos o en grupo; el objetivo es celebrar el legado de la banda con actividades como:



Maratones de videos y canciones

Tendencias en redes como #OneDirectionDay

Mensajes de los miembros en X o Instagram

Eventos fanmade y playlists especiales en Spotify

A los directioners no les importa que Zayn dejara el grupo en 2015 y que el resto de la banda se tomara un descanso indefinido en 2016, el fandom nunca olvidó esta fecha. Para muchos, One Direction nunca se fue, y siguen esperando su momento para volver.

¿Eres directioner? ¿Cómo celebrarás este 23 de julio?