Viral: El príncipe Harry casi se besa con Stephen Colbert en un sketch

El príncipe Harry protagonizó un momento inesperado en el “Late Show” el miércoles por la noche, 3 de diciembre, cuando estuvo a punto de darle un beso al presentador y comediante Stephen Colbert durante un sketch navideño en su programa de televisión, transmitido por Paramount+ o Prime Video.

El sketch navideño con Stephen Colbert

Colbert, de 61 años, inició la escena reflexionando sobre las películas navideñas para televisión en las que un estadounidense se enamora de un príncipe o princesa: “Por mucho que me gusten estas películas navideñas, y de verdad que sí, creo que son un poco problemáticas porque le dan a la gente la expectativa poco realista de que, durante la temporada navideña, simplemente se van a topar con algún príncipe en su trabajo o caminando por la calle”, dijo el presentador.

Al finalizar, Harry subió al escenario y bromeó diciendo que pensaba que estaba entrando a una audición para “El Príncipe de Jengibre Salva la Navidad en Nebraska”. El duque de Sussex, de 41 años, preguntó qué debía hacer un verdadero príncipe para “entrar en una película de Hallmark”.

Colbert le respondió si tenía “alguna conexión con alguna actriz de televisión famosa”. Harry contestó con humor: “Quizás conozca a alguna”, refiriéndose a su esposa Meghan Markle. Añadió: “Pero haré lo que sea. Me grabaré una cinta, volaré a una audición. Resolveré una demanda infundada con la Casa Blanca... ¡Todas las cosas que hacen ustedes en la tele!”.

El intercambio terminó con ambos acercándose como si fueran a darse un beso, recreando la típica escena romántica de una película navideña. Colbert concluyó: “Consigues el papel de príncipe oficial de Navidad del ‘Late Show’”.

El comentario polémico del príncipe Harry

Otro momento icónico de la noche ocurrió cuando Harry provocó abucheos del público al afirmar que Estados Unidos había “elegido a un rey”. “Los estadounidenses están obsesionados con las películas navideñas y, claramente, con la realeza, así que ¿por qué no?”, dijo el príncipe.

Colbert negó la afirmación, pero Harry insistió: “¿En serio? He oído que elegiste a un rey”. El comentario hacía referencia a las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente se autodenominó rey: “Manhattan, y toda Nueva York, está a salvo. ¡Larga vida al rey!”.

El príncipe Harry, hijo menor de la princesa Diana y del actual rey Carlos III, continúa generando titulares con sus apariciones públicas, combinando humor y comentarios que no pasan desapercibidos.