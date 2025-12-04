El día que ‘El Dictador’ inspiró a Elon Musk: Sacha Baron Cohen revela la historia real detrás del cohete puntiagudo

Hace algunos años, el actor Sacha Baron Cohen sorprendió a todos al revelar que una de sus escenas más icónicas de “El Dictador” terminó influyendo directamente en una decisión real de Elon Musk. Ante el supuesto momento, el actor señaló que todo comenzó dentro de un juego de guionistas en el que un líder autoritario utiliza un doble. De acuerdo con lo señalado por Cohen, desde el primer momento comenzó a improvisar, dándole vida a una de las frases representativas de la película: “No, el misil no puede tener punta redonda, debe ser puntiagudo. ¡Así da más miedo!”

¿Realmente Elon Musk se inspira en “El dictador”?

A pesar de que Cohen generó diversas reacciones con su interpretación en “El Dictador” del 2012, El actor jamás esperó que Elon Musk se inspirara en dicha escena para pedir que uno de sus cohetes tuviera la punta más afilada, supuestamente porque al genio de la tecnología le pareció gracioso.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Elon Musk era plenamente consciente de que el cohete con la forma solicitada podría perder eficiencia, pero sin importar el hecho, decidió continuar como “una broma” inspirada directamente en la polémica película.

De la ficción a la realidad: el caso de Elon Musk y la película El Dictador del 2012

Es momento de recordar que, mientras la película estaba en grabación, estalló la Primavera Árabe, y aunque el personaje no estaba basado en un líder real, el paralelismo que existía con la realidad política de la región obligó a los creadores del filme a replantearse el final, pues en un principio se consideró un cierre donde la democracia triunfaba totalmente.

No obstante, al ver la realidad, el equipo optó por un desenlace más realista: Un sistema autoritario disfrazado de democracia. Era una reflexión sobre cómo, en muchas ocasiones, las transformaciones políticas no son tan limpias ni definitivas como parecen.

