⁠¡Yo los quiero! Esta es la colección OFICIAL de tenis de K-Pop Demon Hunters que NO te puedes perder:

Recientemente se confirmó la colaboración entre una de las marcas de tenis más reconocidas de todas y la película animada que ha roto todo este 2025 en menos de medio año en streaming, se tratan de la colección exclusiva entre Vans y K-Pop Demon Hunters (Las Guerreras del K-Pop), la cuál se perfila para ser una de las más buscadas.

Estos nuevos diseños de uno de los tenis más icónicos llega justamente en épocas decembrinas haciéndolos uno de los regalos ideales para ser entregador por Santa y Los Reyes Magos, donde lo mejor del estilo de junta con la película del momento que ha marcado un antes y después en la manera en que disfrutamos de la animación y la música.

¿Cuáles son los tenis Vans de K-Pop Demon Hunters?

De acuerdo con el sitio web oficial de Vans, esta colaboración exclusiva tanto para adultos y niños ha sido inspirada en el poder de la autoaceptación y en cada uno de los personajes principales de la película K-Pop Demon Hunters (Las Guerreras del K-Pop).

Las HUNTR/X Rumí, Zoey y Mira, los guardianes Derpy Tiger y Susie y la agrupación de los Saja Boys le han dado un estilo ÚNICO a siluetas icónicas como los Classics Slip-On, Old Skool, Old Skool V y los Sk8-Hi.

Imagen cortesía de Vans

¿Cuándo salen a la venta los Vans de K-Pop Demon Hunters?

Se ha hecho oficial que esta colección exclusiva e ilimitada llegará a todas las tiendas físicas del mundo este viernes 05 de diciembre, por lo que es importante darse prisa para conseguir los tuyos.

Imagen cortesía de Vans

Estas increíbles siluetas estarán a la venta en línea hasta el lunes 08 de diciembre, así que no lo dudes y consigue tu colección de K-Pop Demon Hunters x Vans.

De momento no han salido los precios, aunque se espera que tengan un precio ligeramente mayor al de las siluetas clásicas, las cuales rondan los $1,000 pesos, aunque siendo una colección exclusiva, habría que estar al pendiente.