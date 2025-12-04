Así luce el logo OFICIAL de Avengers: Doomsday: ¿lo veremos en el primer TRÁILER?

El hype por Avengers: Doomsday está oficialmente fuera de control y con justa razón. En una presentación cerrada de Disney en Italia, los asistentes pudieron ver lo que sería el logo y título oficial de la próxima película de los Vengadores, tal como aparecerá en el tráiler y en su material promocional, el cual, se especula, podremos ver próximamente.

Aquí te dejamos cómo luce el primer vistazo al título de la película Avengers: Doomsday:

‘AVENGERS: DOOMSDAY’ was showcased during a recent Disney event. pic.twitter.com/Z0z2AS4atf — Marvel Updates (@marvel_updat3s) December 2, 2025

Avengers: Doomsday: el logo filtrado que desató el hype

En esta última semana se han revelado y filtrado varias cosas relacionadas con este nuevo y gran estreno de Marvel. El título muestra una estética más oscura, metálica y agresiva que en entregas anteriores, algo que encaja perfecto con esta apuesta más épica y arriesgada del MCU en años.

Por el momento se ha confirmado de manera oficial que Marvel Studios tiene alrededor de 30 tráilers, de los cuales liberarán uno el próximo 11 de diciembre. Además, se revelaron varios detalles sobre los equipos que formarán los superhéroes dentro de la cinta, lo que responde un poco la forma en la que se manejará la enorme cantidad de personajes dentro de la película.

¿Cuándo sale el primer tráiler de Avengers: Doomsday?

Como ya habíamos mencionado, Marvel Studios reveló que el primer tráiler saldrá en cines junto al estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, el cual está fechado para el 11 de diciembre. Sin embargo, un nuevo rumor asegura que el primer tráiler podría lanzarse el próximo domingo por la noche, adelantándose varias semanas a los planes originales.

Esta información, aunque viene de filtradores que suelen acertar con sus predicciones, no está confirmada, por lo que solo queda esperar a que Marvel Studios haga o no la revelación.

Algunos consideran que, de salir antes, Marvel podría tener la ventaja con este nuevo filme, pues, al ser tomados por sorpresa, los fans generarán mucha conversación en redes sociales. Dependiendo de lo que revelen estas primeras imágenes, hashtags importantes para el filme, como los del regreso de Robert Downey Jr., podrían beneficiarlos.

Pero a pesar de todo, lo volvemos a repetir, esto es mera especulación y estos resultados, igualmente los puede obtener la franquicia si libera el tráiler durante el estreno de Avatar.

El fandom está contando los minutos

Sea como sea, está claro que esta es una de las películas más esperadas del 2026 y que todos los fans esperan impacientes cualquier detalle en torno a este épico regreso de Avengers.

¿Qué opinas del vistazo al título de la película?

