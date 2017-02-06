Elementary: Capítulo 21, Temp 3, I Series Azteca 7
El secuestro de una ambulancia, después de asesinar a los paramédicos, hace que Sherlock y Joan se unan a la búsqueda del homicida. No te pierdas el capítulo por Azteca 7 #ElementaryA7
El secuestro de una ambulancia, después de asesinar a los paramédicos, hace que Sherlock y Joan se unan a la búsqueda del homicida de la joven que trasladaban.
Mientras que Holmes tiene información importante que compartir con su padrino de desintoxicación.
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