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Elementary: Capítulo 22, Temp 3, I Series Azteca 7

El homicidio de un juez atrae la participación de Holmes y Watson, quienes se involucran en el caso para encontrar al asesino

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Azteca

El homicidio de un juez atrae la participación de Holmes y Watson, quienes se involucran en el caso para encontrar al asesino; una prisionera parece ser la principal sospechosa, ya que ha escapado de la cárcel. Mientras que Sherlock aplica su método a la relación del detective Bell.

            
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