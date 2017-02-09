Elementary: Capítulo 23, Temp 3, I Series Azteca 7

La muerte de un apicultor, quién era integrante de un sitio donde Sherlock es moderador, hace que él y Joan se vean inmersos en el proceso de hallar al asesino.

Durante la investigación aparece su principal sospechosa, una brillante científica. Por otro lado el capitán Gregson le pide ayuda extraoficial a Joan.

Descubre qué pasará de lunes a jueves solo por Azteca 7





