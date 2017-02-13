Elementary: Capítulo 24, Temp. 3, I Series Azteca 7

Holmes y Watson atienden un caso sumamente delicado, pues se relaciona con Alfredo, el padrino de desintoxicación de Sherlock, quién ha desaparecido; por lo que todos los planteamientos indican que ha sido secuestrado, o en todo caso nuevamente ha recaído. Durante la investigación Sherlock tendrá un gran obstáculo a vencer.

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