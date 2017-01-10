Elementary: Capítulo 6, Temp. 3 | Series Azteca 7
El asalto a una biblioteca hace que Kitty haga el descubrimiento de su primer cuerpo
El asalto a una biblioteca hace que Kitty haga el descubrimiento de su primer cuerpo, pues parece que un extraño mapa ha desaparecido; mientras que Sherlock hará todo lo posible para mantenerla ocupada, debido a que comienza a entrometerse en su vida personal donde parece ser un chico el que está involucrado.
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