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Elementary: Capítulo 9, Temp. 3 I Series Azteca 7

Una enfermera se desaparece, así que una persona cercana a ella recurre a Watson, debido a la amistad que tienen. No te pierdas el capítulo por Azteca 7 #ElementaryA7

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Escrito por: Azteca

Una enfermera se desaparece, así que una persona cercana a ella recurre a Watson, debido a la amistad que tienen; sin embargo, todos las pruebas apuntan hacia otro sospecho quién también ha desaparecido.

              

 Todo esto mientras que Sherlock intenta lidiar con la preocupación que le genera estar sobrio.

      

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