Elementary: Capítulo 9, Temp. 3 I Series Azteca 7

Una enfermera se desaparece, así que una persona cercana a ella recurre a Watson, debido a la amistad que tienen; sin embargo, todos las pruebas apuntan hacia otro sospecho quién también ha desaparecido.

Todo esto mientras que Sherlock intenta lidiar con la preocupación que le genera estar sobrio.

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