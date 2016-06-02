Elementary: La aventura de la nuez moscada #PonleAl7 9:30 pm

Un aburrido Sherlock ayuda a Joan, quien fue contratada para localizar a una mujer que desapareció hace cinco años.

Todo esto sucede, mientras que Watson tiene algunas complicaciones en su relación actual, la cual pone en riesgo debido a que un hombre misterioso aparece de su pasado.

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