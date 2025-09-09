De jugar juntos en línea a la boda: Fer Serrano, la esposa del delantero mexicano Santiago Giménez

Mucho se ha hablado del flamante delantero mexicano Santi Giménez, quien además de haber conquistado a la afición de Cruz Azul, el Feyenoord y el AC Milán, en los últimos años se robó el corazón de Fernanda Serrano, su esposa a quien conoció jugando videojuegos en línea durante la pandemia.

María Fernanda Serrano Coto, mejor conocida como Fer Serrano ha sido actriz, desde que era una bebé, aunque poco después, a los cuatro años comenzó a entrenarse en deportes como el tenis, lo que marcaría su infancia, hasta que dedicó más tiempo a su carrera en actuación a los siete años, donde tuvo breves apariciones en algunas novelas e incluso una película.

El camino de Fer dentro del mundo del espectáculo

En cuanto concluyó la secundaria inició su carrera profesional, por lo que tuvo que mudarse a Los Ángeles, donde estudió en una reconocida academia de actuación llamada New York Film Academy.

Durante su adolescencia realizó su primera conducción en el programa “Pijama Party” T.3 del año 2016 de Disney Channel, mismo que condujo junto a Dany Martins y Nicole Luis cuando estuvo viviendo en Argentina.

También participó en la serie musical “Kally’s MashUp”, un proyecto de Nickelodeon, proyecto creado y coproducido por Anthony Falcón y Adam Anders, productor musical de series como Glee, Hannah Montana y High School Musical.

¿Cómo se conocieron Santi y Fer?

Crack en el fútbol, en los videojuegos y en el amor, pues la historia de “El Bebote”, Santi Giménez y Fer se dió en la pandemia pues se comenzaron a interactuar y conocerse mientras jugaban Call of Duty en pandemia, donde tras semanas de conversaciones y juegos en línea, se conocieron en persona.

Desde entonces han estado juntos y ha sido Fer quien ha acompañado al ex jugador de Cruz Azul, equipo con el que levantó la novena Liga para el club cementero previo a su paso por Europa donde se consolidó en el Feyenoord e intenta repetir sus hazañas en el prestigioso conjunto italiano, el AC Milán.

Fernanda y Santiago contrajeron matrimonio en mayo de 2024 en una gran boda realizada en Punta Mita, Nayarit tras varios años de relación, colocándolos como una de nuestras parejas favoritas.