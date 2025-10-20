Encanto: ¿cuándo y dónde ver GRATIS el Estreno Platinum de Azteca 7?

¡Esta es la familia Madrigal, hogar de mi gente Madrigal! Encanto llega a la pantalla de Azteca 7 como el próximo Estreno Platinum, uno lleno de música, magia y mucha mucha unión familiar. El próximo domingo 26 de octubre Encanto estará en al 7 podrás verlo totalmente gratis a través de tu pantalla de televisión, o bien en nuestra app TV Azteca En Vivo y también a través de nuestro sitio web oficial. ¡Opciones hay para que no te la pierdas!

¿De qué trata la película ‘Encanto’?

Encanto, dirigida por Byron Howard y Jared Bush, nos cuenta la historia de la familia Madrigal, quienes fungen como “guardianes” de un lugar llamado Encanto. Cada uno de los miembros de la familia Madrigal tiene un don, desde transformarse físicamente hasta tener un súper oído, pero algo cambió cuando Mirabel, una de las nietas de la abuela no consigue tener ningún poder, y algo relacionado a ella y su familia podría arruinar por completo los dones del Encanto.

Encanto cuenta entre su reparto con los siguientes actores, quienes dieron vida a los personajes más entrañables de la película:



Stephanie Beatriz - Mirabel Madrigal

Jassica Darrow - Luisa Madrigal

John Leguizamo - Bruno Madrigal

Diane Guerrero - Isabela Madrigal

Wilmer Valderrama - Agustín Madrigal

Rhenzy Feliz - Camilo Madrigal

María Cecilia Botero - Antonio Madrigal

Adassa - Dolores Madrigal

Olga Merediz - Alma Madrigal

Maluma - Mariano Madrigal

Además la banda sonora de Encanto se encuentra fuertemente influenciada por Lin-Manuel Miranda, quien está detrás de las 8 canciones originales que encontramos dentro de la película de Disney.

Encanto: el soundtrack completo

Encanto cuenta con un soundtrack bastante amplio, donde muchos de los sonidos tienen una inspiración en Colombia, país en el que está completamente inspirado la película.

