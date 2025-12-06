¡Prepara las palomitas! Este fin de semana del 6 y 7 de diciembre de 2025 podrás disfrutar de las mejores películas GRATIS

Sabemos que tienes buen gusto y te gusta disfrutar de las mejores películas gratis. Para que te relajes después de esta complicada semana, traemos para ti lo mejor del cine que Azteca 7. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 6 y 7 de diciembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 6 y 7 de noviembre de 2025 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de mucha risa y diversión apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 6 de noviembre de 2025

Película: Angry Birds 2: La película - 10:45 AM

Red, Chuck, Bomb y el resto de sus amigos con plumas son abordados por un cerdo verde que les pide que se unan para luchar contra una amenaza común. Las aves agresivas de una isla cubierta de hielo planean usar un arma casera para destruir el modo de vida de las aves y los cerdos. El grupo deberá infiltrarse en la isla y detener el dispositivo.

Película: Mi Villano Favorito - 12:45 PM

Mientras intenta cumplir su diabólico plan para robarse a la luna, el acto criminal más increíble de la Historia, un supervillano enfrenta su reto más grande: tres pequeñas huérfanas que desean convertirlo en su papá. La visión de este supervillano, y de sus secuaces, irá cambiando poco a poco gracias a esas tres pequeñas que llegarán a su corazón.

Película: Mi Villano Favorito 2 - 2:45 PM

Gru ha dejado atrás su vida de villano para dedicarse a ser padre de Margo, Edith y Agnes. La vida parece tranquila, pero es reclutado por la Liga Anti-Villanos y la agente Lucy Wilde para encontrar a un poderoso criminal que amenaza al mundo.

Película: Mi Villano Favorito 3 - 4:45 PM

Gru es despedido de la Liga Antivilanos tras no capturar a Balthazar Bratt, una antigua estrella infantil de los 80s ahora convertida en villano obsesionado con la fama. Al mismo tiempo, Gru descubre que tiene un hermano gemelo, Dru, quien desea reconectarlo con su legado criminal.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 7 de diciembre de 2025

Película: Batman - 9:45 AM

El caballero oscuro conocido como Batman defiende a la corrupta e insegura ciudad de Gotham de su enemigo principal, un payaso homicida conocido como Joker.

Película: Batman Regresa - 12:30 PM

Batman y la seductora Catwoman en la más oscura de sus aventuras, colaboran juntos para salvar la ciudad de Gotham, del Hombre Pingüino.

Película: Superman Regresa - 3:15 PM

Tras varios años de ausencia, Superman regresa a la Tierra. Tratando de proteger al mundo de una destrucción masiva, Superman emprende una aventura de redención que lo lleva desde las profundidades del océano a las regiones más remotas del espacio.

Película: Liga de la Justicia - 6:30 PM

Tras el acto altruista de Superman, que terminó con la muerte del héroe de Krypton, Batman está decidido a hacer lo que sea necesario para salvar a la humanidad. Así, junto a su aliada, Wonder Woman, decide reclutar a un equipo de metahumanos que pueda hacer frente a una nueva y letal amenaza que llega del espacio.

Película: Black Widow: Viuda Negra - 9:00 PM

En este filme podrás explorar el pasado de Natasha Romanoff, mostrando su infancia como señuelo en una familia de espías soviéticos y su posterior entrenamiento en la temida Habitación Roja, hasta convertirse en una asesina.

