La POLÉMICA confesión de Guillermo del Toro que ENCIENDE las ALARMAS: “Espero con ansias la muerte”

¡No digas esas cosas, Guillermo! En las últimas horas, el nombre del aclamado cineasta mexicano se ha vuelto tendencia en redes por una polémica confesión que hizo sobre la muerte. Si bien sus obras se caracterizan por ser un tanto oscuras, sus más recientes declaraciones encendieron las alarmas de sus seguidores, pues Del Toro reveló que no sólo es un gran fan de la muerte, sino que también la espera “con ansias”.

Estas declaraciones se dieron durante una conversación de más de dos horas, celebrada en el Festival de Cine de Marrakech, en Marruecos, en la que el tres veces ganador del Oscar discutió sobre la influencia de diversos poetas en sus películas, así como todo lo que tuvo que pasar para hacer ‘Frankenstein’, su más reciente estreno, que apunta a liderar la lista de nominaciones en la próxima temporada de premios. En un momento de la conversación, Guillermo abordó el tema de la muerte y aseguró que no tendría “ningún problema” con morir el día de mañana.

“¿Por qué querrías vivir más?”, cuestionó el aclamado director. “Soy un gran fan de la muerte. Creo que la muerte es realmente buena. La espero con ansias, porque es el día en el que piensas: ‘Bueno, mañana no tendré ningún problema’”, concluyó. Como era de esperarse, sus declaraciones se hicieron virales, causando todo un revuelo en redes sociales, pues Guillermo es uno de los cineastas más queridos, especialmente, en México, por lo que su pérdida sería insuperable.

Guillermo del Toro revela que cumplió su meta en la vida al hacer ‘Frankenstein’

La confesión del Toro llega en un momento en el que el cineasta se siente realizado, pues su gran meta en la vida era hacer su propia versión de ‘Frankenstein’, de Mary Shelly, obra con la que se obsesionó desde los 11 años. Tras décadas de esfuerzo y dedicación, este 2025, su meta se materializó. ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro tuvo un estreno limitado en cines a finales de octubre, poco antes de llegar a streaming.

La cinta, protagonizada por Jacob Elorbi (La Creatura) y Oscar Isaac (Victor Frankenstein), fue todo un éxito entre los críticos y la audiencia. Tan sólo en Rotten Tomatoes, la película cuenta con una aprobación del 94%, mientras que en Metacritic obtuvo una calificación de 77 puntos y en IMDb un 7.6/10, todos ellos, sitios especializados en reseñas y críticas de cine y televisión.

‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, GRATIS en la CDMX: ¿cuándo y dónde ver?

Ante el exponencial éxito del director, el Centro Cultural Futurama ofrecerá un ciclo de cine GRATUITO con las mejores cintas en la filmografía del mexicano, incluidas ‘Frankenstein’, que se proyectará este viernes, 5 de diciembre. El evento durará hasta el 19 de diciembre y contará con otras obras como ‘El Espinazo del Diablo’ y ‘El Gabinete de las Curiosidades’, por mencionar algunas.