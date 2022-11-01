Bienvenido al Dojo de artes marciales de Azteca 7, aquí puedes participar por una figura de acción de Goku original de Bandai.

¿Qué tienes que hacer para participar?

Primero debes de tomarte una foto con la mejor pose de guerrero saiyajin, súbela a tu red social favorita (Facebook, Twitter, Instagram) con el hashtag #DojoAzteca7 y coloca tus datos y la liga de tu publicación en el formulario que encontrarás aquí o en la app de TV Azteca En Vivo.

Da clic aquí e ingresa al formulario y participa por una de las figuras de acción de Goku.

Es muy importante que recuerdes que, el perfil debe ser público para que el equipo de Azteca 7 pueda ver la foto con la que participas.

Recuerda que del día 31 de octubre al 13 de noviembre serán recibidas todas las fotos que entrarán en el torneo, cualquier participación recibida después de las fechas indicadas, no será tomada en cuenta.

En la semana del 14 al 16 de noviembre el equipo de Azteca 7 escogerá las 32 fotos más creativas para que sean los finalistas del torneo.

Mientras que los días 17 y 18 de noviembre se enfrentarán los finalistas en la App de TV Azteca en Vivo por medio de likes.

De cada duelo saldrá un ganador/a, por lo que se entregarán 16 premios en total.

Los ganadores serán anunciados el miércoles 23 de noviembre en las redes sociales de @aztecasiete.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Toma una foto haciendo la pose de un guerrero Saiyajin y publícala en tus redes sociales (Facebook, Twitter, e Instagram) usando el hashtag #DojoAzteca7, recuerda que tu perfil debe ser público para que el equipo encargado de la selección, pueda ver tu foto.

b) Los participantes deberán llenar sus datos completos en el formulario que encuentran en la de App de TV Azteca En Vivo, y enviar su foto en el periodo del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2022, para entrar en el proceso de selección de los 32 finalistas que entrarán al combate en el dojo.

c) De los 32 finalistas elegidos, solamente quedarán 16 posibles ganadores, en esta etapa los enfrentamientos se harán por medio de votaciones en la App TV Azteca En Vivo, el que tenga más será elegido como el posible ganador de una de las 16 figuras de acción de Goku.

d) Los 16 finalistas de cada duelo serán contactados por el equipo de Azteca 7 para concretar el proceso de entrega de su regalo.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

Del 19 al 22 de noviembre se realizará el proceso de revisión y selección de los posibles ganadores de esta dinámica, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Y los afortunados ganadores o ganadoras serán contactados por el equipo de Azteca 7.

3. INCENTIVO

16 figuras de acción de Goku de Bandai (Será entregada 1 figura por participante).

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de descartar a los usuarios que hayan contestado de manera correcta, pero que tengan una cuenta sin actividad en los últimos 3 meses, creada en el mes en el que se celebra la dinámica o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VIII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

IX. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

