



Mateo Pérez es uno de los mejores mecánicos en la historia del automovilismo. Desde muy joven intentó ser piloto pero se dio cuenta que su verdadero talento estaba en la ingeniería y mecánica detrás de los autos por lo que se juró a sí mismo que forjaría campeones.

Mateo es un hombre estratégico, calculador, observador, reflexivo y entiende mejor el funcionamiento de las máquinas que los sentimientos.

Su principales necesidades psicológicas son formar un campeón, ya que siente que el sacrificio que hizo de joven de dejar de ser piloto fue una decisión correcta y su vida tuvo un sentido.

Su mayor deseo en es ver a Rodrigo y a Guillermo convertirse en campeones del automovilismo.

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