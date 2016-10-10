Laura Montijano es Eva | Entre Correr y Vivir





Eva Valdés estudió Mercadotecnia y trabaja en la agencia Moya - Castro y es una exitosa ejecutiva de cuenta para una agencia de MKT y patrocinios.

Eva es orientada al éxito, le gusta la buena vida y el reconocimiento al igual que ser soñadora, ingeniosa, convincente y carismática.

Es una mujer que no le gusta depender de nadie. Ella sabe que nadie tendría que darle la vida que desea, se la tiene que construir ella misma.

Su principal deseo es pasar de ser ejecutiva a ser vicepresidente de cuenta.

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