Vadhir Derbez es Rodrigo | Entre Correr y Vivir





Rodrigo Hernández es un piloto de carreras que desde muy joven mostró gran talento para el deporte del automovilismo y ganó varios campeonatos.

Rodrigo es un chico impulsivo, irritable, intuitivo y muy hábil para conducir; pues su adicción a la velocidad es su droga favorita. Su único defecto es que es algo torpe para las relaciones sociales.

Una de sus principales necesidades psicológicas es encontrar una familia postiza que equivalga a la propia familia que destruyó en el pasado, volver a ser campeón y conseguir el perdón de su familia biológica.

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