Vadhir Derbez es Rodrigo | Entre Correr y Vivir
Rodrigo Hernández es un piloto de carreras que desde muy joven mostró gran talento para el deporte del automovilismo
Rodrigo Hernández es un piloto de carreras que desde muy joven mostró gran talento para el deporte del automovilismo y ganó varios campeonatos.
Rodrigo es un chico impulsivo, irritable, intuitivo y muy hábil para conducir; pues su adicción a la velocidad es su droga favorita. Su único defecto es que es algo torpe para las relaciones sociales.
Una de sus principales necesidades psicológicas es encontrar una familia postiza que equivalga a la propia familia que destruyó en el pasado, volver a ser campeón y conseguir el perdón de su familia biológica.
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