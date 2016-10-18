Entre Correr y Vivir: Capítulo 1 | TV Azteca





Rodrigo se desenvuelve en el peligroso mundo de las carreras clandestinas, por lo que en su última carrera es descubierto por Valdini, quien se impresiona por su gran estilo al correr en la pista y lo convence de realizar una prueba para la Fórmula dos con su equipo de la escudería Aldana.

Misma que acaba de quedar en las manos de Guillermo, quien vemos acompañar a su padre en sus últimos momentos de vida y prometerle convertir en la número uno a la escudería.

Por su parte, Rodrigo pierde su última carrera clandestina debido a un acto heroico, por lo que se endeuda con “El Dealer”, el corredor de apuestas que le asegura que su derrota tendrá consecuencias. Caro,Lulú, Lalito y Alonso (familia de Rodrigo) salen al hospital y sufren un robo en su propia casa.

Rodrigo decide ir a pagarle la fianza a Valdini y éste lo convence de realizar la famosa prueba que le propone, dejándolo totalmente impresionado por su estupenda manera de correr en la pista.

Guillermo quien se convierte en dueño de la escudería rechaza totalmente a Rodrigo cuando lo ve con su equipo.

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