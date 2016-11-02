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Entre Correr y Vivir: Capítulo 10 | TV Azteca

Mateo propone hacer una prueba estilo 24 hrs de Le Mans a Rodrigo y Guillermo quienes junto con Lalo y Eva, parten a Chiapas

entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

entre correr y vivir


Mateo propone hacer una prueba estilo 24 hrs de Le Mans a Rodrigo y Guillermo quienes junto con Lalo y Eva, parten a Chiapas y de regreso. 

            

En el camino, dejan a Lalo; es cada vez más evidente cómo detiene a su hermano, por su parte Mateo aprovecha el viaje para probar y confrontar las personalidades y capacidades de los pilotos llevándolos a distintos límites. 

           

De varias maneras, quien gana y supera la prueba, es Guillermo. Finalmente Rodrigo es fuertemente confrontado por todos, incluída su madre.

              

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir por Azteca 7 #EntreCorreryVivir