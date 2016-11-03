Entre Correr y Vivir: Capítulo 11 | TV Azteca





Eva cierra el trato con un patrocinador oficial y Valdini le reclama a Mateo que se siente cada vez más excluido de su escudería.

Ximena continúa bandeando entre Raúl y Milton, quien está convencido de que Guillermo no corrió en Mty.

A raíz de la prueba de Mateo, Guillermo cambia de actitud por lo que cada vez es más humilde y sensato... excepto con Camila, quien tras una pelea con su novio, besa a Rodrigo.

Finalmente Diesel busca a Rodrigo para pedirle que corra y a éste se le escapa decir que él no chocó en Mty.

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