Entre Correr y Vivir: Capítulo 12 | TV Azteca

El Diesel decide organizar una carrera sin usar a Rodrigo, pero la carrera no funciona y el Diesel queda con pérdidas. Guillermo aprovecha el momento que vive gracias a la farsa de Monterrey.

La presión se apodera de Rodrigo, a quien señalan como fracasado aún cuando es el verdadero héroe de Monterrey.

Valdini pone una prueba de humildad a Rodrigo ajustando su coche para que no pueda correr a la par del de Guillermo.

Rodrigo confunde al culpable y siente que Guillermo está detrás de todo, por lo que su resentimiento hacia a Guillermo por colgarse de sus éxitos, lo cual lo lleva a reventar y a retarlo a una carrera lejos de la escudería y su zona de confort.

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