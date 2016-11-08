Entre Correr y Vivir: Capítulo 13 | TV Azteca





Raúl sigue echando tierra de Guillermo por tv. a Rodrigo, quien harto de la escudería, pide a Lalo 2 coches para correrlos por su cuenta; éste le pide uno al Diesel, quien organiza una carrera clandestina.

Por su parte Rodrigo se niega a correr cuando se da cuenta, no quiere arriesgar la escudería ni su trabajo, pero se ve obligado.

Eva ofrece a Camila formar parte del equipo como fotógrafa y Guillermo gana la carrera.

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir por Azteca 7 #EntreCorreryVivir



