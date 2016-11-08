Entre Correr y Vivir: Capítulo 13 | TV Azteca
Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió
Raúl sigue echando tierra de Guillermo por tv. a Rodrigo, quien harto de la escudería, pide a Lalo 2 coches para correrlos por su cuenta; éste le pide uno al Diesel, quien organiza una carrera clandestina.
Por su parte Rodrigo se niega a correr cuando se da cuenta, no quiere arriesgar la escudería ni su trabajo, pero se ve obligado.
Eva ofrece a Camila formar parte del equipo como fotógrafa y Guillermo gana la carrera.
Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir por Azteca 7 #EntreCorreryVivir