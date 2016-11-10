Entre Correr y Vivir: Capítulo 15 | TV Azteca





Camila duda si seguir con Guillermo o no, mientras éste deja entrar cada vez más a Diesel y a su banda a su mundo.

Milton y Ximena continúan su cortejo, pero Camila los descubre y duda si decirle a Guillermo sobre su relación sobre ellos, pero Mateo la convence de callar.

Eva convence a Guillermo y Rodrigo de adelantarse a la Comisión y hablar ante la prensa para conmover a la opinión pública con su arrepentimiento. Durante ésta, Guillermo se achaca todos los logros de la escudería, nulificando a los demás y asumiendo el triunfo de Monterrey.

Finalmente, la Comisión permite a la escudería seguir corriendo, por su parte Eva frena el ligue con Rodrigo para que la prensa no hable más de ellos, pero él lo resiente y la aleja por completo. Guillermo se acuesta (al parecer) con Lupita y planta a Camila en su aniversario.

René (el cuidador) se va volviendo más indispensable para todos en la casa Hernández; en donde Alonso es cada vez más ignorado por todos excepto por él.

Rodrigo estalla contra su familia y Caro lo confronta Tras la conferencia de prensa agradeciendo la decisión de la Comisión, Rodrigo olvida apagar el micrófono en camerinos y confronta a Guillermo soltándole la verdad: “Corrí yo, tu éxito es mío”...

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