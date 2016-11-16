Entre Correr y Vivir: Capítulo 18 | TV Azteca





Valdini confronta a Guillermo, por su parte Eva y Rodrigo afirman su relación, y Camila se aleja de Guillermo.

Éste está en manos del Diesel, quien le deja claro que le va a cobrar el “favor”; lo obliga a ayudarlo en un robo.

Mientras, Camila lo busca infructuosamente y pone sobre alerta a Rodrigo, quien se imagina dónde y con quién está y se lanza por él.

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