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Entre Correr y Vivir: Capítulo 18 | TV Azteca

Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió

entre correry vivir

Escrito por: Azteca

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Valdini confronta a Guillermo, por su parte Eva y Rodrigo afirman su relación, y Camila se aleja de Guillermo

           

Éste está en manos del Diesel, quien le deja claro que le va a cobrar el “favor”; lo obliga a ayudarlo en un robo. 

              

Mientras, Camila lo busca infructuosamente y pone sobre alerta a Rodrigo, quien se imagina dónde y con quién está y se lanza por él. 

             

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm por Azteca 7