Entre Correr y Vivir: Capítulo 19 | TV Azteca

La policía intenta capturar a Guillermo y sus compañeros de robo, acompañado por Lalito, Rodrigo logra evitar que los agarren, arriesgándose a ser capturado.

Lejos de la escena y a salvo, Guillermo decide regresar a buscar a Rodrigo; pero sus acompañantes lo abandonan.

La persecución y la búsqueda por salvarse de la policía mutuamente parece hermanar a los pilotos, sin embargo esto no evita que Lalito reciba un tiro en el cuerpo, no de gravedad, por lo que visitan a un veterinario para que lo cure. Finalmente, los pilotos llegan al billar del Diesel, provocando el intercambio de golpes.



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