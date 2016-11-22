Entre Correr y Vivir: Capítulo 22 | TV Azteca

El Diesel pone una golpiza a Lalito por intentar escapar y Rodrigo le confiesa a Eva que no quiere delatar al Diesel por temor a que lastime a quienes quiere.

En la familia Hernández, Lulú, Alonso y Caro (por separado) desconfían de Rodrigo y Lalito. Por su parte Valdini le ofrece a Milton trabajar en su escudería.

Rodrigo se desahoga con Mateo, sobre todo con la traición de Lalo, por lo que éste lo anima recordándole que todo va a valer la pena y que la familia es lo único que tenemos.

Eva continúa perdiendo a los últimos patrocinadores, mientras Guillermo le propone a Lupita fugarse juntos. Ximena se vence ante Raúl, aclarando que no lo quiere, pero está dispuesta a quedarse con él para parar la guerra mediática contra su hijo; después busca a Milton para despedirse de él.

Diesel observa a Eva en entrevista televisada y se da cuenta de que la conoce. Finalmente Eva, derrotada, llega a su casa cuando el Diesel y el Chango la increpan.

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir por Azteca 7