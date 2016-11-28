Entre Correr y Vivir: Capítulo 25 | TV Azteca

En el palco de comentaristas, Raúl y Neto narran la que parece ser la última carrera de la escudería Aldana.

Ximena reclama a Mateo el mal gusto de graffitear los coches y éste le explica que es porque quebraron por lo que ésta será su última carrera.

Lorenzo los interrumpe, informándoles que es el nuevo socio de Guillermo y que a partir de ahora, serán la escudería Aldana-Unda.

En la pista, Milton y Bautista encierran a Rodrigo, le pegan a su auto, los cuatro pilotos (Milton, Bautista, Guillermo y Rodrigo) se enfrentan peligrosamente... llega un momento en el que están a punto de matarse.

La carrera termina y ninguno de los cuatro queda entre los primeros lugares. Llegan a sus respectivos pits y se lanzan a los golpes, con todo mundo intentando detenerlos, cosa que es imposible, y minutos después se arma una pelea campal.

Tras la pelea, Mateo presenta al nuevo socio con el equipo: Lorenzo. Afuera, la prensa se vuelve loca, entrevistan a Milton y a Bautista y esperan a Guillermo y a Rodrigo.

En la escudería Aldana, todos festejan, pero Raúl se lleva a Ximena a la fuerza del autódromo, Milton los ve, muerto de rabia. Diesel llega a la celebración de la cucaracha y se presenta con Lorenzo como “socio”.

Ximena se emborracha en la cena con Raúl y aparece de pronto en casa de Milton, a quien le pide perdón por todo.

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