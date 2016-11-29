Entre Correr y Vivir: Capítulo 26 | TV Azteca





Lalito decide no intervenir cuando descubre a Lorenzo besando a Eva. De cualquier forma, ésta se aleja y le deja claro a Lorenzo que no está interesada en él.

Lorenzo anuncia que la escudería va a incursionar en el circuito del motociclismo, pero Guillermo no está muy convencido y no hace un gran papel en el entrenamiento; por lo que Lorenzo lo saca y decide que él mismo será la pareja de Rodrigo; a quien le regala una moto.

Milton cuida de Ximena; ella intenta volver a alejarse de él, pero cada vez le cuesta más. Por su lado, Raúl la tiene cada vez más controlada; incluso la sigue al gimnasio. Guillermo y Lupita vuelven a tener un encuentro apasionado; y el Diesel comienza a sospechar de ella.

Rodrigo y Eva visitan a Caro; durante el desayuno con toda la familia Hernández, por lo que Lalito le deja muy en claro a Eva que sabe lo de Lorenzo;

Mateo descubre un mensaje amenazante de Edmundo a Camila; ésta le confiesa que se vieron, asó que decide ir a buscar a Edmundo; lo golpea y amenaza con que no vuelva a acercarse a ella.

Guillermo pone sobre aviso a Eva y Rodrigo: Lorenzo estuvo revisando la contabilidad y hay cuentas que no le cuadran. Eva asegura que ella podrá controlarlo, y Rodrigo confiesa que quien le preocupa es el Diesel, porque la policía ha estado preguntando y no sabe cuánto tiempo podrá contenerlos.

El recibimiento a Rodrigo y Lorenzo, cuando llegan a la Gala en moto, es desbordado en comparación al que le dan a Guillermo. Finalmente ahí, se revela quiénes serán los contendientes en la carrera de motos.

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