Entre Correr y Vivir: Capítulo 27 | TV Azteca

Pormenores en el evento de caridad: Belinda se descara coqueteando con Rodrigo y Lorenzo tratando de llevarse a Eva con él.

El Diesel buscando ventajas para su negocio, Guillermo resentido por la poca atención que los medios le dan, etc.

Camila descubre a Guillermo teniendo sexo con Lupita y, destrozada, se va del país, dejando a Mateo desolado y furioso con Guillermo.

Milton llega al evento por Ximena, ambos se escapan y confirman la pasión que sienten uno por el otro. Raúl se da cuenta que fueron El Diesel y el.

Alonso se da cuenta de que está enamorada de René. Finalmente Belinda, Diego y Rodrigo son presentados como celebridades el día de la carrera, cosa que desquicia a Guillermo.

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm por Azteca 7