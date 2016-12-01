Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Entre Correr y Vivir: Capítulo 27 | TV Azteca

Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió

entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

entre correr y vivir

Pormenores en el evento de caridad: Belinda se descara coqueteando con Rodrigo y Lorenzo tratando de llevarse a Eva con él.

      

El Diesel buscando ventajas para su negocio, Guillermo resentido por la poca atención que los medios le dan, etc. 

     

Camila descubre a Guillermo teniendo sexo con Lupita y, destrozada, se va del país, dejando a Mateo desolado y furioso con Guillermo

    

Milton llega al evento por Ximena, ambos se escapan y confirman la pasión que sienten uno por el otro. Raúl se da cuenta que fueron El Diesel y el.

     

Alonso se da cuenta de que está enamorada de René. Finalmente Belinda, Diego y Rodrigo son presentados como celebridades el día de la carrera, cosa que desquicia a Guillermo.

          

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm por Azteca 7