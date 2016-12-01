Entre Correr y Vivir: Capítulo 28 | TV Azteca





Rodrigo gana la carrera por lo que Belinda en segundo y Lorenzo en tercer lugar. En la celebración, Belinda besa a Rodrigo frente a todo el mundo.

Eva no puede más de celos. Ximena le pide otra pastilla a Milton, a cambio, él le pide que le explique qué pasa con Raúl, ella se enoja y se va; pero parece haberse vuelto adicta a las tachas, va por más al antro.Por su parte Lupita le pide a Guillermo que se vayan juntos.

Diesel la confronta, le reclama a haberse enamorado de Guillermo, se pelean. Raúl va a buscar a Ximena.

Finalmente Rodrigo va a buscar a Eva y le cuenta que sabe todo... lo de Guillermo y el Diesel. Lalo le pide perdón a Caro por haberla obligado a guardarle tantos secretos.

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm por Azteca 7