Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Entre Correr y Vivir: Capítulo 29 | TV Azteca

Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió

entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

entre correr y vivir


Rodrigo busca a Eva y le pregunta si tiene algo que contarle. Ella persiste en callar y él se va, destruido. Lorenzo va a buscar a Rodrigo y lo convence de que él y Eva ya no tienen nada y de que debe seguir en la escudería. 

           

Al mismo tiempo, la mamá de Eva vuelve, Rodrigo la conoce y se enfurece aún más; le reclama por haberle dicho que estaba muerta. En su furia busca a Belinda y se acuesta con ella. 

       

René comienza a preparar a Lulú para suplirlo con Caro, quien se da cuenta de que pronto se irá y se pone mal. 

         

En la escudería, Lorenzo insiste con comercializar a Rodrigo, en contra de Guillermo. Éste pide ayuda a Mateo, quien le deja claro que si sigue allí, es por Rodrigo, no por él. 

           

Alonso es despedido de su trabajo y Raúl le ofrece matrimonio a Ximena, quien entra en crisis. Guillermo le comenta a Ximena que piensa retirarse, por lo que ella le dice lo que ha tenido que hacer con Raúl por él. 

         

En un arrebato, Guillermo pretende ir a matarlo, pero Ximena lo convence de ser más astutos que Raúl. Ximena vuelve al antro y a las pastillas. 

           

Finalmente Guillermo va a buscar a Lupita al billar del Diesel, éste, ardido, le dice que él le pidió a Lupis que se lo ligara, la fuerza a besarlo...

        

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm por Azteca 7