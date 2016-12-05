Entre Correr y Vivir: Capítulo 29 | TV Azteca





Rodrigo busca a Eva y le pregunta si tiene algo que contarle. Ella persiste en callar y él se va, destruido. Lorenzo va a buscar a Rodrigo y lo convence de que él y Eva ya no tienen nada y de que debe seguir en la escudería.

Al mismo tiempo, la mamá de Eva vuelve, Rodrigo la conoce y se enfurece aún más; le reclama por haberle dicho que estaba muerta. En su furia busca a Belinda y se acuesta con ella.

René comienza a preparar a Lulú para suplirlo con Caro, quien se da cuenta de que pronto se irá y se pone mal.

En la escudería, Lorenzo insiste con comercializar a Rodrigo, en contra de Guillermo. Éste pide ayuda a Mateo, quien le deja claro que si sigue allí, es por Rodrigo, no por él.

Alonso es despedido de su trabajo y Raúl le ofrece matrimonio a Ximena, quien entra en crisis. Guillermo le comenta a Ximena que piensa retirarse, por lo que ella le dice lo que ha tenido que hacer con Raúl por él.

En un arrebato, Guillermo pretende ir a matarlo, pero Ximena lo convence de ser más astutos que Raúl. Ximena vuelve al antro y a las pastillas.

Finalmente Guillermo va a buscar a Lupita al billar del Diesel, éste, ardido, le dice que él le pidió a Lupis que se lo ligara, la fuerza a besarlo...

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