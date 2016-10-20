Entre Correr y Vivir: Capítulo 3 | TV Azteca





Rodrigo inicia pruebas como segundo piloto de Guillermo, quien se va convenciendo de su presencia por su desempeño y por la presión mediática para presentar a su equipo completo.

Eva y Valdini van adiestrándolo para integrarse al nuevo mundo, pero Diesel lo golpea impidiendo que llegue a tiempo a su presentación ante la prensa.

Por su parte Lulú se lastima intentando cuidar sola a Caro.Finalmente OMilton increpa a Rodrigo frente a cámaras: “¿Quién te conoce?”.

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