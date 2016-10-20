Entre Correr y Vivir: Capítulo 3 | TV Azteca
Rodrigo inicia pruebas como segundo piloto de Guillermo, quien se va convenciendo de su presencia por su desempeño
Rodrigo inicia pruebas como segundo piloto de Guillermo, quien se va convenciendo de su presencia por su desempeño y por la presión mediática para presentar a su equipo completo.
Eva y Valdini van adiestrándolo para integrarse al nuevo mundo, pero Diesel lo golpea impidiendo que llegue a tiempo a su presentación ante la prensa.
Por su parte Lulú se lastima intentando cuidar sola a Caro.Finalmente OMilton increpa a Rodrigo frente a cámaras: “¿Quién te conoce?”.
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