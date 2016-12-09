Entre Correr y Vivir: Capítulo 31 | TV Azteca

Tras los último sucesos con el diesel y su madre, Guillermo estás devastado y busca a Rodrigo para contarle lo que pasó con el Diesel, por lo que le avisa que piensa entregarse a la policía pero Rodrigo lo persuade hasta que se le ocurre alguna alternativa.

A Caro le confirman un nueva cirugía y su depresión crece, ante todo esto Lulu persuade a René de quedarse más tiempo con ellos.

Ximena acepta casarse con Raúl pero antes le deja claro que solo es una cuestión de conveniencia pues necesita que le ayuda a que Guillermo recupere el control de la escudería.

Eva no puede evitar encelarse por la atracción entre Florencia y Rodrigo, pero él se da cuanta y decide marcar su distancia con Florencia quien busca a Eva y decir que lo perdone.

Finalmente Rodrigo se encuentra con Valdini y lo obliga a garantizarle protección para las personas que consiga que testifiquen contra el Diesel, pero éste se entera por un informante.

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