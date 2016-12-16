Entre Correr y Vivir: Capítulo 35 | TV Azteca





Eva le informa a Lorenzo que Rodrigo no cerrará la carrera del día siguiente, lo cual les traerá problemas. Él se da cuenta de que ella está mal e intenta consolarla. Rodrigo llega al autódromo justo para correr la penúltima carrera y cachar a Eva con Lorenzo.

Por otra parte Rodrigo está a punto de estrellarse contra el muro y Guillermo lo salva. Alonso vende el taller de Lalito al Diesel por lo que cuando lo descubre Rodrigo estalla y le reclama a ambos.

Guillermo dice a Eva que sabe que Rodrigo la necesita y va a buscarla, pero en eso llega Lorenzo a definir su relación.

Finalmente se convoca a todo el equipo excepto a Rodrigo para anunciarles que este está afuera de la escuderia. Tienen un nuevo piloto: Bautista…



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