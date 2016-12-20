Entre Correr y Vivir: Capítulo 36 | TV Azteca



Lorenzo quiere despedir a Rodrigo de la escudería Aldana Unda y contratar a Bautista en su lugar. No conforme con su decisión, Guillermo busca al Diesel para que, bajo el título de socio, lo ayude a votar en contra de la destitución de Rodrigo.

A la par, Lupita decide que la forma de dejar al Diesel es pidiendo a Gándara que se ocupe de él, pero el precio que Gándara pide por hacerlo es más alto de lo que ella esperaba.

Ximena sufre una sobredosis por comprar un producto extraño a un bartender. Cuando Guillermo se entera que su mamá está en el hospital, llega a buscarla para descubrir la identidad de su amante secreto. Por ir en busca de su madre, Guillermo no llega a la votación y las cosas se salen de control, provocando la salida definitiva de Rodrigo de la escudería.

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