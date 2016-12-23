Entre Correr y Vivir: Capítulo 39 | TV Azteca



Eva logra convencer a Unda para que no insista en bloquear a Rodrigo. Eva y Rodrigo se arreglan en vías a la gran final.

Diesel se entera que Gándara ha sido asesinado y pide a Chango ver el cuerpo de Lupita para comprobar que realmente la mató.

Lupita visita a Guillermo para despedirse. Mientras que Milton está listo para casarse con Ximena antes de correr la carrera...

El médico de Caro confirma lo que temían: tendrán que operarla de urgencia. La carrera comienza y la rivalidad entre los pilotos llega hasta el límite. Durante la carrera, cerca del final, Milton muere como consecuencia de un fuerte accidente en el circuito, mismo en que su coche arde en llamas.

Rodrigo se detiene para tratar de ayudarlo, perdiendo la carrera, mientras Guillermo y Bautista siguen su curso para coronarse.